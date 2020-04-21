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Üvey babayı gururuna yediremeyen genç dehşet saçtı!

Dehşete düşüren olay 'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. M.D.A. isimli gen., anne babasının boşanmasından sonra annesinin evlenmesini gururuna yediremeyince üvey babası Şinasi Vural'ı pazar yerinde bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:46 ABONE OL
Üvey babayı gururuna yediremeyen genç dehşet saçtı!

Olay, geçen cuma günü Milli Egemenlik Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında meydana geldi. Şinasi Vural'la birlikte pazara giden M.D.A., alışveriş yaptıkları sırada üvey babasını omuz ve karın bölgesinden bıçakladı. Bıçağı bir otomobilin altına atan M.D.A. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şinasi Vural, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şinasi Vural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÜVEY EVLAT GÖZALTINDA

Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.D.A., annesinin babasından ayrılarak başka bir erkekle evlenmesini kabullenemediğini, bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını, pazar alışverişi yaptıkları sırada bir anda tezgahtaki bıçağı kaptığı gibi üvey babasını bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

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Üvey babayı gururuna yediremeyen genç dehşet saçtı!
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