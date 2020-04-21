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Siirt ve 'da korkutan ! Deprem Van ve Siirt ilçelerinde de hissedildi - ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve ’nden gelen son dakika haberine göre 'da  meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, bütün bölgede hissedilen ve merkez üssü Van-Siirt sınırı olan son deprem ile ilgili detayları öğrenebilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 13:23 ABONE OL
Siirt ve Van'da korkutan deprem! Deprem Van ve Siirt ilçelerinde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Siirt, Van ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 7.47 kilometre altında ve 4.0 büyüklüğünde meydana geldi ve merkez üssü Van olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Siirt olarak açıklandı ve depremin büyüklüğü 4.1 olarak bildirildi..

AFAD İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN VERİLERE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

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Siirt ve Van'da korkutan deprem! Deprem Van ve Siirt ilçelerinde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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