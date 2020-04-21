Siirt ve Van'da korkutan deprem! Deprem Van ve Siirt ilçelerinde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Siirt, Van ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 7.47 kilometre altında ve 4.0 büyüklüğünde meydana geldi ve merkez üssü Van olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Siirt olarak açıklandı ve depremin büyüklüğü 4.1 olarak bildirildi..

AFAD İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN VERİLERE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ: