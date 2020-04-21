Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vatandaşlar, barikatlara astıkları yazılar ile polise moral verdi

Vatandaşlar, barikatlara astıkları yazılar ile polise moral verdi

Kimliği öğrenilemeyen bazı vatandaşlar ’da, nedeniyle kapatılan Cumhuriyet Caddesi’ndeki güvenlik barikatlarına yazılı kağıtlar astı. Sabah saatlerinde görev yerlerine gelen polisler ise yazıları görünce duygulandı. İşte polislerin yanısıra vatandaşları ve esnafı da çok etkileyen o mesajlar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:58 ABONE OL

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Kimliği öğrenilemeyen bazı vatandaşlar ise gece saatlerinde caddeye gelerek, 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi, virüsü beraber yeneceğiz' şeklinde yazılı kağıtları barikatlara astı. Sabah saatlerinde görev yerlerine gelen polisler ise yazıları görünce duygulandı.
'POLİSİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR'
Konu hakkında açıklamalarda bulunan bölge esnafı Suat Gedik, "Bir sabah geldiğimizde yazılar barikatların üzerinde asılı duruyordu. Kimlerin astığını görmedik ama güzel şeyler yazmışlar. Gayet faydalı olmuş. Polis arkadaşlarımız yazılanlardan daha da fazlasını hak ediyor. Bu sıkıntılı dönemi millet, devlet el ele vererek birlikte aşacağız inşallah. Biraz daha sabır. Bu süreçte maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız. Güvenlik güçlerinin ikazlarına uyup bu işi en kısa sürede atlatacağız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlar, barikatlara astıkları yazılar ile polise moral verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA