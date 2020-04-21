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Yargıtay "" sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "" sözünü kullanana "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:16 ABONE OL
Yargıtay korkak sözünün hakaret olmadığına hükmetti

İzmir'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "korkak" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine açılan davada İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

"HAKARET OLMASI İÇİN KİŞİYİ KÜÇÜK DÜŞÜRMESİ GEREKİR"

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği vurgulandı.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiğine dikkati çekildi.

Sanığın kullandığı "korkak" sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilerek "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin kararında, sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

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Yargıtay "korkak" sözünün hakaret olmadığına hükmetti
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