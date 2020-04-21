Yerli solunum cihazında son durum: Yerli solunum cihazı ne zaman çıkacak, hangi firmalar üretiyor?

Dün açılışı yapılan ve 100 yerli solunum cihazının kullanılmaya başlandığı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışının ardından yerli solunum cihazındaki son durum merak ediliyor. Biosis adı verilen cihaz hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlanırken özellikle yerli solunum cihazını hangi firmalar üretiyor sorusunun yanıtı aranıyor. Buna göre; yerli solunum cihazı ne zaman çıkacak, hangi firmalar üretiyor?

BİOSİS YERLİ SOLUNUM CİHAZI (VENTİLATÖR) NEDİR? KİMLER ÜRETİYOR?

Bugün yapılan açıklamada "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık." denildi.

VENTİLATÖR NEDİR?

Bazen Solunum olarak da adlandırılan bir ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.

'BİZİ ODAYA KAPATIN BAŞARANA KADAR DA ÇIKARMAYIN' DEDİLER

Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke haline geldi. Salgınla solunum cihazları özellikle yoğun bakımdakiler bu hastalığın önemli tedavi protokollerinden biri oldu. Bütün dünya bu cihazların peşine düştü. Ülkemizde neler yapabiliriz diye araştırırken, Biosis firması Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle bu cihazı geliştiriyordu. 12'ye yakın cihazı üretip pilot üretimi gerçekleştirip belgelerini almışlardı. Nasıl bunu hızlandırabiliriz diyerek ASELSAN, Arçelik ve Biosys'le bir araya geldik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediğimizde 'Ben inanıyorum Türk mühendisi dünyanın en iyisini en hızlı şekilde yapar" diye moral verdi ve projeyi sonuna kadar destekleyip gün gün takip etti. Mühendislerimiz "Bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın" dediler ve bunu başardılar. 15 günde cihazı ürettik ve seri üretim aşamasına gelldik. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin tane üretmiş olacağız. 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlar milli seferberlik ruhuyla yapıldı. Yoğun mühendislik süreci oldu. Hızlı bir aksiyon filmi gibi bugünlere geldik. Buna rağmen dünyadaki muadillerine göre hem çok gelişmiş hem de maliyet olarak çok daha ucuza mal oldu" dedi.