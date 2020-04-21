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Yurt içi ve uçuşlar ne zaman açılacak, başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılıyor?

Küresel çaptaki salgın nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi 'de de uçuş seferleri iptal edilmişti. Bu kapsamda yurt dışında veya şehirler arası seyahat etmesi gereken vatandaşlar Yurt içi ve uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? Sorularını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları konuya ilişkin açıklama yaparken bu durumun salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, yurt dışı uçuşlarına ara verildiğini bildirerek uçuşlarını askıya aldı. Buna göre; Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış ve iç hatlar ne zaman açılacak? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi derlediğimiz haberimizde tüm son dakika gelişmelerini ve açıklamalarını da takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:49 ABONE OL
Yurt içi ve Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılıyor?

Salgın yayılımının dünya genelindeki hızı sürerken vatandaşlar uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? Gibi birçok soruyu internet üzerinden araştırıyor. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yurt içi ve yurt dışı çıkışlarda kısıtlama uygulanırken uçak seferlerinin de bir süre yapılmayacağı ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştı. Ülkemizde coronavirüse karşı alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile uçuşların yeniden ne zaman başlayacağı, çeşitli nedenler sebebiyle farklı bir ülkeye gitmesi gereken vatandaşlarım merak konusu haline geldi. Buna göre; Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi derlediğimiz haberimizde tüm son dakika gelişmelerini de takip edebilirsiniz…

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DIŞ HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşarının askıya alınmasına dair yaptığı açıklamada tüm dış hat uçuşlarının koronavirüs salgını nedeniyle durdurulduğunu ve bu durumun 20 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. İşte gelen son dakika açıklamasının detayları ve tüm gelişmeler…

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak?

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Yurt içi ve Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılıyor?
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