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, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK ? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığınca, 81 ilin valiliğine 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Sokağa çıkma yasağı öncesi 21 ve 22 Nisan'da ? kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için planlı hareket etmek isteyen vatandaşlar resmi açıklamaları da yakından takip ediyor. Öte yandan Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kala yapılacak uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak için market çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre; ? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:26 ABONE OL
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK marketler kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları belli oldu. Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala günlük hayata en az etki etmesi amacıyla market çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için şimdiden planlı ve programlı bir şekilde hareket etmek istiyorlar. Bu bağlamda; sokağa çıkma yasağı öncesi bakkallar ve fırınlar açık olacak mı? ? gibi soruların yanıtları aranıyor. Buna göre; 21 ve 22 Nisan'da ? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

21 VE 22 NİSAN'DA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Buna göre; marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte konuya yönelik tüm detaylar!

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK marketler kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?
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