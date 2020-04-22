Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK marketler kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları belli oldu. Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala günlük hayata en az etki etmesi amacıyla market çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için şimdiden planlı ve programlı bir şekilde hareket etmek istiyorlar. Bu bağlamda; sokağa çıkma yasağı öncesi bakkallar ve fırınlar açık olacak mı? Marketler kaçta açılıyor? gibi soruların yanıtları aranıyor. Buna göre; 21 ve 22 Nisan'da marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

21 VE 22 NİSAN'DA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Buna göre; marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte konuya yönelik tüm detaylar!