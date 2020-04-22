Anlamlı ve resimli 23 Nisan mesajları, şiirleri: 23 Nisan 2020 Resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, mesajları ve sözleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Her sene yurt genelinde sınıflarda, meydanlar ve stadyumlarda büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan, bu yıl koronavirüs nedeni ile kutlanamayacak. Buna rağmen, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu evlerde yaşanacak. TBMM'nin 100. yılı olma özelliğini de taşıyan bu anlamlı günde, en güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları, sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Minikler, uzaktan eğitimde öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya çalışırken 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri ezberleyerek Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini yüreklerinde yaşatmayı sürdürecek.

RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu noktada, Atatürk'ün sözleri ile en güzel, anlamlı, kısa ve resimli 23 Nisan mesajı görselleri Google üzerinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Zira, öğretmenlerine ve arkadaşlarına resimli 23 Nisan mesajı ve sözleri göndermek isteyen minikler, en güzel, kısa, uzun ve bayraklı görselleri telefonlarına ya da bilgisayarlarına indirmek istiyor.

2,3,4,5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, ezberlemek ve sevdiklerinize göndermek için 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri hakkında bilgi edinebilir; kısa, uzun, bayraklı ve resimli 23 Nisan mesajları ile sözleri görsellerini bulabilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiğimiz 23 Nisan kutlu olsun mesajları ve şiirleri;