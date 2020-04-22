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Anlamlı ve resimli , şiirleri: 23 Nisan 2020 Resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, mesajları ve sözleri!

23 Nisan kutlu olsun! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs nedeni ile yurt genelinde sınıflarda kutlanamayacak; ancak yüreklerde ve kalplerde coşkusu yaşanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yılı da olan bu önemli günde, kısa, uzun ve resimli , sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Uzaktan eğitim aracılığıyla öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapacak olan minikler, 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ile Atatürk'ün sözleri ve mesajlarını ezberlemeye çalışıyor. Bu noktada, en güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri merak ediliyor. Haberimizden, bayraklı, kısa, uzun ve ile sözlerini görüntüleyebilir; 2, 3, 4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 23:16 ABONE OL
Anlamlı ve resimli 23 Nisan mesajları, şiirleri: 23 Nisan 2020 Resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, mesajları ve sözleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Her sene yurt genelinde sınıflarda, meydanlar ve stadyumlarda büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan, bu yıl koronavirüs nedeni ile kutlanamayacak. Buna rağmen, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu evlerde yaşanacak. TBMM'nin 100. yılı olma özelliğini de taşıyan bu anlamlı günde, en güzel, kısa, uzun ve resimli , sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Minikler, uzaktan eğitimde öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya çalışırken 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri ezberleyerek Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini yüreklerinde yaşatmayı sürdürecek.

RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu noktada, Atatürk'ün sözleri ile en güzel, anlamlı, kısa ve resimli görselleri Google üzerinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Zira, öğretmenlerine ve arkadaşlarına resimli 23 Nisan mesajı ve sözleri göndermek isteyen minikler, en güzel, kısa, uzun ve bayraklı görselleri telefonlarına ya da bilgisayarlarına indirmek istiyor.

2,3,4,5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, ezberlemek ve sevdiklerinize göndermek için 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri hakkında bilgi edinebilir; kısa, uzun, bayraklı ve ile sözleri görsellerini bulabilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiğimiz 23 Nisan kutlu olsun mesajları ve şiirleri;

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Anlamlı ve resimli 23 Nisan mesajları, şiirleri: 23 Nisan 2020 Resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, mesajları ve sözleri!
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