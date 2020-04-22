24 Nisan resmi tatil mi, idari izin mi sayılacak? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek? 24 Nisan'da çalışanlar idari izinli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında belirlenen tarihler aralığında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu kapsamda 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek merak edilmeye başlandı. Buna göre; internet aracılığı ile binlerce vatandaş 24 Nisan resmi tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi normal şartlarda 23 Nisan resmi tatil ancak 24 Nisan değildi. Peki; 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 24 Nisan idari izin mi sayılacak, resmi tatil mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

24 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ SAYILACAK? ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine toplantısının ardından açıklanan kararda 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca belirlenen kişi ve kurumlar dışındaki kişilere dışarı çıkma kısıtlaması kapsamında olacak. Peki, normal şartlarda tek gün tatil olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek? 24 Nisan resmi tatil mi?

İşte detaylar…