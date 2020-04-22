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'da bankalar açık olacak mı? 24 Nisan bankalar hangi illerde açık olacak?

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamada; Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler için idari izin olarak sayılacak ifadeleri kullanılmıştı. Bu kapsamda Cuma günü bankada işlemleri olan vatandaşlar “24 Nisan bankalar açık mı olacak?” sorusuna da yanıt aramaya başladı. Pek çok kişi ve kurum uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde kapalı olurken öte yandan Cuma günü bünyesi altında "Vadeli işlem", "Opsiyon" ve "Pay piyasası" işlemleri normal şekilde işlenmeye devam edileceği bildirilmişti. Peki, 24 Nisan bankalar açık olacak mı? 24 Nisan bankalar çalışacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:15 ABONE OL
24 Nisan'da bankalar açık olacak mı? 24 Nisan bankalar hangi illerde açık olacak?

24 Nisan bankalar açık olacak mı? Sorusu geçtiğimiz gün kamu kurum ve kuruluşlarının idari izinli sayılacağı açıklamasının ardından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda gelen bilgilere göre ise 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ilde şubeler kapalı olacak. Bu iller dışında hizmet verecek şubelerde EFT, takas ve nakit işlemler yapılabilecek. Konuya dair birçok vatandaş internet aracılığı ile sorgulamalarına devam ediyor. 24 Nisan'da bankalar açık mı? İşte detaylar…

24 NİSAN BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankalar 24 Nisan Cuma günü, yasağın uygulandığı 31 ildeki bankalar kapalı tutulacak. 31 il dışında kalan şehirlerde ise şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bankalar hizmetlerini internet üzerinden verecek.

23 Nisan Perşembe günü ise tüm bankalar kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

23 Nisan resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bir gün boyunca kapalı olacak. Cuma günü borsa bünyesi altında "Vadeli işlem", "Opsiyon" ve "Pay piyasası" işlemleri normal şekilde işlenmeye devam edilecek. İşte, yapılan o açıklama;

"Borsamız bünyesinde yer alan Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, SWAP Piyasası ile Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 24 Nisan 2020 Cuma günü normal faaliyetlerini sürdürecektir."

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24 Nisan'da bankalar açık olacak mı? 24 Nisan bankalar hangi illerde açık olacak?
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