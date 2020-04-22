35 yaşında

Türk basınının lider ve referans gazetesi SABAH, 35'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor.22 Nisan 1985'de yayın hayatına başlayan SABAH, yenilikçi, öncü, cesur ve çok sesli kimliğiyle zirvedeki yerini koruyor. Deneyimli kadrosu, köşe yazarları ile Türkiye'nin gündemini belirleyen SABAH, toplumun sesi olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin en iyi gazetesi sloganıyla bundan 35 yıl önce yayın hayatına başlayan SABAH, ilk günden beri bu sloganın gereğini yerine getiriyor. SABAH, ülkemizin koronavirüsle mücadelesinde de titiz haberleriyle, yorumlarıyla sorumlu yayıncılığıyla fark yaratıyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde dağıtım ekipleriyle siz okuyucusunun yanında olmayı sürdürüyor. SABAH gazetesi dağıtım ekipleri okurları için sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ilde sokak sokak, kapı kapı dolaşıp, okurlarını yalnız bırakmayacak.