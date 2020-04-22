A101 aktüel ürünler indirimleri başlıyor! A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler indirimleri başlıyor. Elektronik aletlerden teknolojik aletlere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel ürünlerden gıdaya, tekstil ürünlerinden züccaciye ürünlerine kadar pek çok alanda pek çok çeşit ürün yer alıyor. Vestel Venüs e5 cep telefonu 899 TL, HI-LEVEL 49 Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL, Flavel FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1.249 TL gibi ürünler yer alırken öte yandan çocuklar için de birçok indirimli ürün yer alıyor. Lisanslı Oyun Çadırı 39,95 TL, Oyuncak Dönüşen Araçlar 17,95 TL, Oyuncak İlk Arabam 44,95 TL gibi fiyatlardan başlıyor. Buna göre; A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

A101 aktüel ürünler indirimleri başlıyor. Birçok alanda birçok indirimin yer aldığı market zinciri ürünleri hem her cebe hem her zevke hitap ediyor. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Haberimizin içerisinden 23 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.