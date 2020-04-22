Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Babasıyla tartışan adam az daha tarihi konağı yakıyordu

Babasıyla tartışan adam az daha tarihi konağı yakıyordu

’ta babasıyla tartışan bir kişi, yaşadıkları tarihi evin çatısını ateşe verdi. Konağın çatısına saklanan şahıs polisin ve itfaiyenin ikna çabalarıyla çatıdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.4.2020 18:53 ABONE OL
Babasıyla tartışan adam az daha tarihi konağı yakıyordu

Olay, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki tarihi bir konakta yaşandı.

Ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet A. (42), iddiaya göre babasının yatağına yattığı için baba Osman A. ile tartıştı.

Çıkan tartışma sonrası yaklaşık bir asırlık ahşap konağı yakmak isteyen Mehmet A, konağın çatı kısmına saklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri konağın çatısındaki alevleri söndürerek içeri girmek istedi. Ekipler, konağın iç ve dış kısmından uzun uğraşlar sonucu Mehmet A'ya ulaştı.

Polis ve sağlık görevlileri eşliğinde ambulansa alınan Mehmet A'ya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasıyla tartışan adam az daha tarihi konağı yakıyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA