Bayram ikramiyelerini, hac paralarını bağışladılar

Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlar sürüyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Feyzullah Nacaroğlu (68), bin lira bayram ikramiyesini, eşi Nigar Nacaroğlu (65) da hac için biriktirdiği parasının bir kısmını bağışladı. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Satu Uslu (75), umre için biriktirdiği 10 bin lirayı, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Vahap Ertan (80), bin lirasını, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Sezgin Çolak (49) kaymakamlığının yardım parası olan bin lirayı, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise 8 bin lira bağışladı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Efe Kozanoğlu (7), Cezayir'de çalışan babasını devletin Türkiye'ye getirmesine sevinerek bisiklet almak için biriktirdiği 150 lirayı bağışladı./SABAH