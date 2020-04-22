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Berberler ve , yasak ne zaman biter? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?

Yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında güzellik salonları, kuaförler ve berberler kapatılmıştı. Uzmanlar salgın sürecinde fiziksel temasın en aza indirilmesi konusunda uyarılarına devam ediyor. Bakanlık tarafından geçici süre durdurulan berberler ve kuaförlerin açılış tarihi ise merak konusu oldu. Bakanlık tarafından fiziksel temastan dolayı virüsün potansiyel yayılım noktaları olan bu yerlerin geçici bir süreliğine kapatıldığı yazılı metinle kamuoyuna duyurulmuştu. Tam bu noktada, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın hangi tarihte kaldırılacağı merak ediliyor. Peki, 2020 kuaförler, güzellik salonları ve ?

Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 09:11 ABONE OL
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak, yasak ne zaman biter? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?

Corona virüs önlemleri çerçevesinde kuaför, güzellik salonu ve berberlerin çalışma faaliyetleri durduruldu. Bakanlık tarafından verilen bu karar sonucunda fiziksel temasın üst düzeyde olduğu bu kurumlar; salgın için tehdit oluşturduğundan kısıtlamaya tabi tutuldu. Özellikle sosyal mesafenin ve hijyenin en üst noktada önemini korurken bu durum vatandaşların Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Sorusuna gün içerisinde yanıt aramasına neden oldu. Peki, Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı? İşte tüm detaylar…

BERBERLER, KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelgeyle berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süre durdurulması kararı alındı.

2020 GÜZELLİK SALONLARI, BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı zaman güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak, yasak ne zaman biter? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?
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