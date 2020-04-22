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Can kaybı 2 bin 259 oldu iyileşen sayısı 14 bin 918

Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
Can kaybı 2 bin 259 oldu iyileşen sayısı 14 bin 918
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Buna göre dünkü test sayısı 39 bin 429, yeni vaka sayısı 4 bin 611, vefat sayısı da 119 olarak kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı ise 95 bin 591, toplam can kaybı da 2 bin 259 oldu. Bakanlığın açıklamasında, toplam test sayısının 713 bin 409'e yükseldiği, toplam iyileşen sayısının 14 bin 918, yoğun bakım hasta sayısının bin 865, entübe hasta sayısının da bin 6 olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" çağrısında bulundu. ANKARA
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Can kaybı 2 bin 259 oldu iyileşen sayısı 14 bin 918
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