Çocuklar evde 23 Nisan’a hazır

İstanbul Arnavutköy'de Birol Karakoç 3.5 yaşındaki kızı Defne Naz için evlerinde 23 Nisan kutlaması yapabilmek sokaktan geçen polis ekiplerini durdurdu. Polislere "Evimizde yapacağımız kutlamaya katılır mısınız?" sorusunu yönelten Karakoç "Elbette" cevabını aldı. Çocuğa hediyeler alan polis maskeleriyle söz konusu adrese giderek 23 Nisan kutlamasına katıldı. Çocuk davetlerini kabul ederek evlerine gelen polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Samsun Down Sendromlu Çocuklar Derneği, evlerinde Türk bayraklarıyla "Geldi 23 Nisan" şiirini okuyan çocukların görüntülerinden klip hazırladı. Sakarya'da ilkokul öğrencisi Sümeyye Nebilir, işaret diliyle "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi. Isparta'da IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileri evlerini ve balkonlarını bayrak ve balonlarla donattı. Çocuklara itfaiye de destek verdi.Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Miraç Camisi İmamı Recep Çeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayırseverlerin de desteğiyle içerisinde Türk bayrağı, balon ve çeşitli süslerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı. Çeri daha sonra bayramı evlerinde kutlayacak çocuklara hediye etti.