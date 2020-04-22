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evde nasıl kutlanır, neler yapılır? Çocuklar için evde yapılacak en güzel 23 Nisan etkinlikleri nelerdir?

Ülkemizde corona virüsü pandemi sebebiyle etkinlikleri evde yapılacak. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene çeşitli etkinliklere ve görsel şovlara sahne olurdu. Okullarda çocuklar şiirler okur, en yakın dostlara mesajlar gönderilirdi. Günümüzde etkisini sürdüren yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında çocuklar evlerinde kalarak ailesiyle el işi kağıtlarından bayrak yapmaya başladı. Öte yandan arkadaşlarıyla görüntülü olarak birbirlerine okuyacakları en güzel şiirlerin arayışına girişti. Peki nelerdir? , evde neler yapılır?

Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 09:22 ABONE OL
23 Nisan evde nasıl kutlanır, neler yapılır? Çocuklar için evde yapılacak en güzel 23 Nisan etkinlikleri nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü önlemleri kapsamında etkinlikleri evden yapılacak. Bu sene Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de aileler evde etkinlik kapsamında çocuklarıyla birlikte hazırlanıyor. Öte yandan birçok kurum ve okul etkinlikler için sosyal medya platformlarında çocukları eğlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Öğrenciler el işi kağıtlarından bayraklar yapmak ve kullanılmayan ürünlerde evde kendi sanatlarını yaratmaya çalışıyor. Peki , evde neler yapılır? nelerdir?

23 NİSAN'DA EVDE NELER YAPILIR?

Yeni tip corona virüsünden ötürü yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynler, 23 Nisan'da evde yapılacak etkinleri araştırıyor. Haberimizde, 23 Nisan evde nasıl kutlanır, neler yapılır sorusunun yanıtına erişebilirsiniz.

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23 Nisan evde nasıl kutlanır, neler yapılır? Çocuklar için evde yapılacak en güzel 23 Nisan etkinlikleri nelerdir?
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