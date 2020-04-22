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Durakta bekleyen kadını bıçakla öldürdü

Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 36 yaşındaki bir kadın, 60 yaşındaki bir kadını otobüs durağında bıçakla öldürdü. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ş.C. (36) isimli kadın, Reşat Bey Mahallesi 648 Sokak'taki otobüs durağında bekleyen Nergüzel A.'yı (60) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nergüzel A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı Ş.C., gözaltına alındı. Olayda kullanılan maket bıçağı ise dolmuş durağına 20 metre uzaklıkta bulundu. Zanlının, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.
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Durakta bekleyen kadını bıçakla öldürdü
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