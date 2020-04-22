Dursunköy susuz kaldı

CHP'LI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yine vatandaşı mağdur etti. İddiaya göre Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de yaşayan vatandaşlar, uzun yıllar önce mahalleye yapılan pimaş borular aracılığı ile köydeki su ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak zaman içerisinde eskiyen borular, sürekli olarak arıza verdi. Vatandaşların yoğun şikayeti sonrasında muhtar Güngör Özer, CHP'li İBB yönetimine başvuruda bulundu. Israrlı dilekçelerle birlikte mahalleye çelik borular getirildi. İsale hattına bağlanması beklenen çelik boruları gören vatandaşların sevinci ise kısa sürede kursağında kaldı.CHP'li yönetim 500 metre kazı yaptıktan sonra çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine muhtar Özer, tekrar İBB yönetimine başvurarak çalışmaların bitirilmeden neden durdurulduğunu sordu. Çalışmaların İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun talimatı ile durdurulduğu öğrenildi. Çalışmaların durdurulmasına koronavirüs bahane edildi. 2 aydır suya hasret kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını bölgenin çevresinde bulunan kuyulardan karşılamaya başladı.