Duş almak orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile oruçluyken banyo yapılır mı?

Ramazan-ı Şerif bu yıl da bereketiyle geliyor. Vatandaşlar, Ramazan boyunca oruçlarını tutarak farz ibadetini yerine getirecek. Bu noktada, orucu bozan şeyler hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Orucu bozacak şeyler hakkında bilgi arayan yurttaşlar, olası riskli durumları öğrenerek bunları yapmamaya özen gösterecek. Bunların başında, 'duş almak orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Peki, Diyanet bilgileri ile oruçluyken banyo yapılır mı? Merak edilenler haberimizde!

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Diyanet'in konuya yönelik aktardığı bilgi şu şekilde,

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

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