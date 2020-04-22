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Eşini, çocuklarını ve komşusunu gece yarısı rehin alan adam: Kıskandım

'ın Efeler ilçesinde kıskançlık krizine giren eş, dehşet saçtı! Ayrı yaşadığı öğretmen eşi Banu T.'nin evine gece 01:00 sıralarında gelen Halil T., eşini, 2 çocuğunu ve evdeki komşusunu tabancayla rehin aldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Halil T., savunmasında "Eşimle barışmak için gitmiştim. Eşim kabul etmeyince aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.4.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 12:49 ABONE OL
Eşini, çocuklarını ve komşusunu gece yarısı rehin alan adam: Kıskandım

Olay, dün saat 01.00 sıralarda Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1969 Sokak'ta meydana geldi. İlçede özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil T., bir aydır ayrı yaşadığı, öğretmen olan eşi Banu T.'nin bir binanın dördüncü katındaki evine gitti. Halil T., burada eşi Banu ve 2 çocuğuyla eşinin misafiri olan komşusunu tabancayla rehin aldı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sokak kapatılarak, Özel Hareket polisleri çağırıldı. Halil T., kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Polis binaya girmek için hazırlık yaparken, Halil T., pencereden teslim olacağını söyleyip, rehin aldığı kişileri bıraktı. Halil T., gözaltına alındı.

BARIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Halil T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Halil T., ifadesinde, "Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi. Mahkeme, Halil T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Eşini, çocuklarını ve komşusunu gece yarısı rehin alan adam: Kıskandım
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