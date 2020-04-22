Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gazi meclisin 100. yılı 23 Nisan şiirleri ile kutlanıyor! En güzel resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri burada...

Gazi meclisin 100. yılı ile kutlanıyor! En güzel resimli ve şiirleri burada...

Cumhuriyet tarihimiz için çok önemli günlerden biri 100 yıl önce yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı'na ismini veren 23 Nisan günü milli mücadelenin dönüm noktası olan 1. Meclis açıldı. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu milli bayram gününde belki kutlamalar yapılmayak, stadyumlar dolup taşmayacak ama evlerimizde 23 Nisan Çocuk Bayramı çoşkusunu yaşayacağız. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel ve resimli mesajlarını bulabilir, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Öte yandan 23 Nisan 1920'de ne oldu, 23 Nisan'ın anlamı nedir? gibi soruların cevaplarını da haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 15:46 ABONE OL
Gazi meclisin 100. yılı 23 Nisan şiirleri ile kutlanıyor! En güzel resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri burada...

Dünya genelinde küresel sosyal kriz yaratan corona virüs nedeniyle evde kalmak herkes için en doğrusu. Milli bayramlarımız arasında yeri çok önemli olan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Çocuk Bayramı için kutlamalar yapılamasa da evlerimizden, milli marşlarımızı açarak, bayraklarımızı sallayarak bayramı kutlayabiliriz. konusunda meraklı araştırmalar sürerken, sevdiklerinize ve dostlarınıza dilerseniz Whatsapp üzerinden dilerseniz Instagram, Facebook, Twitter veya SMS yoluyla gönderebilirsiniz.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı günlerinde milli mücadeleyi başlatmak için açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi her manada başarılı olmuş ve işgal devletlerine karşı direnişin simgesi olmuştur. 23 Nisan 1920'de açılan meclisin yıl dönümü ülkemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır.

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ BURADA! RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI...

23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.

Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi meclisin 100. yılı 23 Nisan şiirleri ile kutlanıyor! En güzel resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri burada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA