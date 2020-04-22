Dünya genelinde küresel sosyal kriz yaratan corona virüs nedeniyle evde kalmak herkes için en doğrusu. Milli bayramlarımız arasında yeri çok önemli olan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Çocuk Bayramı için kutlamalar yapılamasa da evlerimizden, milli marşlarımızı açarak, bayraklarımızı sallayarak bayramı kutlayabiliriz. 23 Nisan şiirleri konusunda meraklı araştırmalar sürerken, sevdiklerinize ve dostlarınıza dilerseniz Whatsapp üzerinden dilerseniz Instagram, Facebook, Twitter veya SMS yoluyla 23 Nisan mesajları gönderebilirsiniz.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı günlerinde milli mücadeleyi başlatmak için açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi her manada başarılı olmuş ve işgal devletlerine karşı direnişin simgesi olmuştur. 23 Nisan 1920'de açılan meclisin yıl dönümü ülkemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır.

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ BURADA! RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI...

23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.

Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.