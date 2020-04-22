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Göl ortasındaki adada virüsten izole hayat

Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
Göl ortasındaki adada virüsten izole hayat
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınından izole bir hayat sürdürüyor. Adadaki yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Adanın sakinleri, Kovid-19'un ardından giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla hastalıktan tamamen izole hayat sürmeye başladı. Bugüne kadar ada sakinlerinin hiçbirinde Kovid-19 hastalığı görülmedi. Yaş ortalaması oldukça yüksek olan ada sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Ekipler, kayıklara binerek adaya ulaşıyor.
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Göl ortasındaki adada virüsten izole hayat
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