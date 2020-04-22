Şanlıurfa'da açık bırakılan pencerenin kenarında oyun oynarken 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki ikizler öldü. Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yaşayan Demir ailesinin 2 yaşındaki ikizleri Ravza ve Rümeysa Demir, dün sabah 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra açık olan penceresinin kenarına giden ikizler, aşağıya bakmak istedi. Bu sırada pencereden sarkan ikizler, dengelerini kaybedince, birlikte beton zemine düştü.Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat haltarını arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler, ikizlerden Ravza Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Rümeysa Demir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Rümeysa Demir'de, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrasında hastaneye koşan ikizlerin ailesi ve yakınları da acı içinde göz yaşı döktü. İkizlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.