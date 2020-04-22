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Haberler Yaşam Haberleri İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Yolculuk yasağı uzatıldı mı, yasak ne zaman bitecek?

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İçişleri Bakanlığı tarafından getirildi. Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek amacı ile ülkemizde iller arası yolculuğun özel araçla da dahil olmak üzere kısıtlanmasının ardından vatandaşlar "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan genelgede özel araç dahil seyahat yasağı uygulamasının bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Bunun dışında ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinden çıkma yasağı bulunuyor. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince E- devlet üzerinden çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Peki İller arası yollar ne zaman açılacak? , , ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 22.4.2020 12:24 ABONE OL
İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Yolculuk yasağı uzatıldı mı, yasak ne zaman bitecek?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatıldı. Belli sebeplerden ötürü il dışına seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar ise "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusuna gün içinde yanıt arıyor. Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Koronavirüsü riskini en aza indirmek için yapılan çalışmalarla birlikte iller arası seyahat yasağı belli hususlar dahilinde geçerli oluyor. Belli sebeplerden dolayı il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar devlet, valilik veya kaymakamlıklara başvurarak alacakları yol izin belgesi alabiliyor. Peki ? , ne zaman bitecek?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası seyahat yasağı kapsamında genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile 31 ile yapılacak tüm giriş/çıkışları, 15 gün daha uzattı. Buna göre, İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm bilgiler…

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İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Yolculuk yasağı uzatıldı mı, yasak ne zaman bitecek?
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