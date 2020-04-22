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Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp köy muhtarını dolandırmaya çalıştılar

Malkara'nın Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız, telefon dolandırıcılarının kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Kendilerini arayan kişilerin "Jandarma komutanıyım. Banka hesabın bloke oldu. Bankaya gitmen gerek" dediğini ifade eden Yıldız, ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktıktan sonra bir jandarma personelini aradı. Jandarmanın kendisini aramadığını öğrenen muhtar, böylelikle dolandırılmaktan kurtuldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 09:57 ABONE OL
Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp köy muhtarını dolandırmaya çalıştılar

Tekirdağ Malkara'da dolandırılmak istenen muhtar, telefonunu kapadıktan sonra aradığı jandarmadan gerçeği öğrenince dolandırıcıların oyununu bozdu.

Sabah saatlerinde bir şahıs, 'jandarma komutanıyım' bahanesiyle, "Bankadaki paran bloke oldu" diyerek, Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız'ı aradı ve bankaya gitmesini istedi. Paniğe kapılan muhtar Yıldız, bulunduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Telefonu kapattıktan sonra bir jandarma görevlisini arayan muhtar, kendisinin herhangi bir konu hakkında çağrılmadığı gerçeğini öğrendi.

50 bin lira parasının dolandırılmaya çalışıldığını yolda fark eden Mestanlar Muhtarı Yılmaz Yıldız, aynı şahıstan gelen aramaları bir daha da açmayarak dolandırıcıların oyununu bozdu.

"GÜYA KARTLARIMA GİRİLMİŞ, HESABIM BLOKE OLMUŞ"

Olayla ilgili konuşan muhtar Yıldız, "Beni güya jandarma aramış, kartlarıma girilmiş ve hesabım bloke olmuş. Sonrasında ben de tekrar jandarma arkadaşı aradım ve bana 'yok öyle bir şey dedi' Gerçeği öğrenince ben de arabamla geri döndüm" diye konuştu.

Rahat bir nefes aldığını ifade eden muhtar, jandarmayı araması sayesinde dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulduğunu söyledi.

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Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp köy muhtarını dolandırmaya çalıştılar
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