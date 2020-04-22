Korkma Serap yalnız değilsin

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı kocası Hacı İlhan'ın (39) 5 yıldır işkencelerine maruz kalan Serap İlhan'ın yaşadıklarıyla ilgili SABAH'ta yayımlanan "Serap'ın çığlığı" başlıklı haber ses getirdi. Kocası Hacı İlhan'ın kendisini dağda uçuruma atmaya çalıştığı ve tornavida sapladığını anlatan genç kadının dehşete düşüren açıklamaları yürekleri dağlamıştı. "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyen Serap İlhan'ın açıklamaları yetkilileri harekete geçirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, uzman psikologlarla birlikte Serap İlhan'ı evine giderek ziyaret etti. Özer, Serap İlhan'a "Yaşadığınız zorlukları geride bırakmanız için devlet olarak sonuna kadar arkanızdayız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un da size selamı var. Bu süreçte size hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlayacağız. Korkmayın arkanızda devletiniz var" dedi. Görüşmenin ardından bakanlığın uzman psikologları da anne Serap İlhan ve kızlarıyla görüştü.Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşi Hacı İlhan'ın kendisini rahatsız ettiğini belirten Serap İlhan ise "Korkudan iki aydır evden dışarı çıkamıyordum. Bugüne kadar kendimi çok yalnız ve çaresiz hissediyordum. Sizlerin evime kadar gelip destek vermeniz bana umut verdi" dedi. Bu arada İlhan'ı evinin duvarına 'Ölüm' yazıp tehdit eden Hacı İlhan aranıyor.