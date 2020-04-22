Son dakika: Koronavirüsü umursamadan villada 46 kişilik doğum günü partisi yaptılar!

Koronavirüs salgını kapsamında kontrol ve denetlemeleri sürdüren İstanbul Polisi, önceki gece saat 00.10 sıralarında Büyükçekmece İlçeesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan lüks bir villada kalabalık bir grup tarafından doğum günü partisi yapıldığını tespit etti. Işıkları yanan ve süslenmiş olan müstakil bahçeli villaya baskın yapıldı. Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) isimli kişinin yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte doğum günü partisi düzenlediği belirlendi.

İstanbul'da Nijeryalıların çılgın ev partisine polisten corona virüsü baskını kamerada | Video

"TAKSİRLE YARALAMAYA NEDEN OLMA" SUÇUNDAN ARANIYOR

Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri belirlenen 46 kişiye de "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er lira idari para cezası kesildi.

46 kişiye toplamda 146 bin 280 lira idari para cezası kesildi. "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan arandığı ortaya çıkan Nijerya uyruklu Ebuka John E. isimli şüpheli ve söz konusu partiyi organize eden Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) isimli dört kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

"Üç ay süreyle ikametlerini terk etmeme" cezası verilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.