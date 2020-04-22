MEB’den 23 Nisan’a özel 100. Yıl Marşı! MEB 23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri

Çocuk Bayramı 23 Nisan'a kısa süre kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin yüzüncü yılına özel marş hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı okumak için çocuklar geri sayıma başladı. 23 Nisan Perşembe günü evlerden 100.yıl marşı coşkusu yaşanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın 100. yılı dolasıyla tüm çocuklar evden koro halinde marşı okuyacak. İşte MEB 23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 23 NİSAN'A 100. YIL MARŞI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın yüzüncü yıl dönümüne özel hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüzüncü yılın bir marşı, bir şarkısı, hatırası olmazsa eksik kalacağını belirterek, asıl gönüllerinden geçenin, 23 Nisan haftasında okullarda çocuklarla birlikte 100. Yıl Marşı'nı söylemek ve her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında korodaki çocukların marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadıklarını, kayıtları evlerinde alarak gönderdiklerini anlatan Bakan Selçuk, "Onlar nasıl evlerinde seslendirdiyse marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, marşı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da duyurdu. Selçuk, "23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. yıl marşını söylemek için hazır mızınız?" diyerek marşı paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel '100. Yıl Marşı' | Video

23 NİSAN 100'ÜNCÜ YIL MARŞI

Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan