MTV hesaplama 2020: Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır?

Araç sahipleri tarafından her yıl ödenmekte olan vergi, Motorlu taşıtlar vergisi aracın cinsine göre belirlenmektedir. Ayrıca aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs gibi araçlar olmasına göre ödenecek vergi tutarında değişiklik gösterilebilir. Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile birlikte aradığımız, öğrenmek istediğimiz her şeye bir tık ile ulaşabiliriz. Kolay ve zahmetsiz bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Araç sahipleri tarafından MTV hesaplama işlemi ve MTV sorgulama son zamanlarda çokça gündemdeydi. Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. Motorlu taşıtlar vergisi taksitle ödenir mi? İşte detaylar.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Bir araca sahip vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisinin hesaplama işlemini kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapabilecekler. Sahip oldukları aracın, araç vergi hesaplama İşlemi için internet üzerinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde öğrenebilirler. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamak için, ne kadar ödeme yapabileceğinizi öğrenmek için

Vergi dairesine giderek veya Vergi dairesi internet sitesinde sisteme bilgilerinizi girerek gereken vergi tutarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sahip olduğunuz aracın yaşına ve silindir hacmine göre belirtilen oranlarda vergi tutarı karşınıza çıkmış bulunacaktır. Aracınız eğer ki, kamyon, kamyonet ve otobüs gibi araçlardan ise aracınızın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması yapılır. Ayrıca kasko değeri üzerinden MTV nasıl hesaplanır diye merak ediyor iseniz bunun içinde Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesinden bu linke tıklayarak kasko değerlerini öğrenebilirsiniz.

( https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kasko-deger-listesi )

MTV HESAPLAMA TABLOSU

1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)

0-1300 cc: 964 lira

1301-1600 cc: 1680 lira

1601-1800 cc: 2965 lira

1801-2000 cc: 4670 lira

2001-2500 cc: 7004 lira

2501-3000 cc: 9766 lira

3001-3500 cc: 14874 lira

3501-4000 cc: 23383 lira

4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (4-6 yaş)

0-1300 cc: 672 lira

1301-1600 cc: 1258 lira

1601-1800 cc: 2316 lira

1801-2000 cc: 3596 lira

2001-2500 cc: 5084 lira

2501-3000 cc: 8495 lira

3001-3500 cc: 13381 lira

3501-4000 cc: 20191 lira

4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (7-11 yaş)

0-1300 cc: 376 lira

1301-1600 cc: 731 lira

1601-1800 cc: 1364 lira

1801-2000 cc: 2115 lira

2001-2500 cc: 3177 lira

2501-3000 cc: 5308 lira

3001-3500 cc: 8061 lira

3501-4000 cc: 11892 lira

4001 cc <:>

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (12-15 yaş)

0-1300 cc: 286 lira

1301-1600 cc: 516 lira

1601-1800 cc: 832 lira

1801-2000 cc: 1259 lira

2001-2500 cc: 1900 lira

2501-3000 cc: 2856 lira

3001-3500 cc: 4024 lira

3501-4000 cc: 5308 lira

4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (16 yaş ve üzeri)

0-1300 cc: 101 lira

1301-1600 cc: 198 lira

1601-1800 cc: 324 lira

1801-2000 cc: 497 lira

2001-2500 cc: 752 lira

2501-3000 cc: 1048 lira

3001-3500 cc: 1477 lira

3501-4000 cc: 2115 lira

4001 cc < :="">

MTV SORGULAMA

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisinin sorgulama işlemini internet üzerinden zahmetsiz bir şekilde yapabilirler. Bunun için ilk önce en yakın PTT şubesine gidilerek, e-devlet şifresi alınır. Daha internetten arama çubuğuna e-devlet yazılarak, siteye almış olduğunuz e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile girişinizi gerçekleştirin. Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" seçeneğine tıklanarak, MTV sorgulamanızı yapıp ayrıca borç ödemenizde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sorgulama işleminizi interaktif vergi dairesi sitesinden de MTV bilgilerinizin sorgulamasını yapabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Araç sahipleri MTV ödemelerini taksit ile ödemesini yapabilirler. Bunun için bazı anlaşmalı bankaların taksitli ödeme seçeneklerinden ödeme işlemleriniz yapabilirsiniz. Bazı bankalar kredi kartıyla yapılacak olan MTV ödemeleri için 3 ila 5 taksit arasında taksit seçenekleri sunmaktadır. Aşağıda MTV ödemesi yapılabilmesi için anlaşmalı bankalar yer almaktadır. Bu bankalar;

Denizbank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Garanti Bankası

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

Şekerbank

Yapı ve Kredi Bankası

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Akbank

HSBC Bank

Alternatif Bank

Aktif Yatırım Bankası

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