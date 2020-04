MTV ödemesi ne zaman, nereye yapılır? MTV 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri nedir?

Her yıl iki defa ödeme işlemi yapılan MTV ödemesini yapmak her araç sahibi için büyük bir sorumluluktur. Engelli ve aracı hurdaya dönmüş kişiler bu ödemeden muaftırlar. Geriye kalan diğer araç sahipleri, kamyon, kamyonet, otobüs, helikopter, gemi vs. gibi araç sahipleri bu ödemeyi yapmak zorundadırlar. MTV internetten nasıl ödenir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. MTV son ödeme tarihi işte detaylar.

MTV İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?

Araç sahibi olan vatandaşlar motorlu taşıtlar vergisi ödeme noktaları merak ediyorlar. Araç sahipleri sorumlu oldukları Motorlu Taşıt Vergisi ödemesini internet üzerinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirler. MTV ödemenizi e-devlet, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ve ayrıca PTT internet sitesinden de ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet ile MTV ödemesi

E-Devlet üzerinden MTV ödemesi yapmak için ilk önce en yakın PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Daha sonra internetten e-devlet uygulamasını açarak, aldığınız şifre ve T.C. numaranız ile girişinizi yapınız. Daha sonra arama çubuğuna Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" yazdığınız zaman kaşınıza çıkan sayfaya tıklayınız. Buradan ödeme işlemlerini ve diğer bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda e-devlet uygulaması üzerinden yapılandırılmış MTV borcu nereye ödenir? Gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. E-Devlet sitesine Gelir İdaresi Başkanlığı "Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme" işlemlerine tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı

MTV ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesine giderek, e-işlem, borç sorgulama ve ödeme yazan yere tıklayanız. Daha sonra çıkan sayfada MTV ve trafik cezası ödeme yazan yere tıklayınız. Gerekilen yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Ayrıca araba sahibi olan vatandaşlar tarafından gecikmiş motorlu taşıtlar vergisi nereye ödenir? Gibi soruların cevabı içinde Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesinde de bu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV PTT'den nasıl ödenir?

PTT resmî sitesinden MTV ödemenizi gerçekleştirmek için, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) Sorgulama ve Ödeme işlemleri yazan yere tıklayınız. Plaka no ve vergi yılınızı giriniz. Daha sonra sorgula butonuna tıklayarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Verginizi, anlaşmalı bankalardan da ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV SON ÖDEME TARİHİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini araç sahibi olan her vatandaş tarafından zorunlu olarak bu ödemeler düzenli bir şekilde yapılmalıdır. MTV ödemeleri araç sicil kaydı oluştuğundan itibaren ödemesi yapılmaya başlanır. Her yıl 2 kez bu ödeme gerçekleştirilir. 1 Ocak – 31 Ocak tarihi ve Temmuz 1 Temmuz- 31 Temmuz tarihleri arasında ödemelerinizi gerçekleştiriniz. Araç sahipleri MTV 1. taksit ödemesi için 1 Ocak tarihi itibari ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız MTV 1. taksit son ödeme tarihi 31 Ocak'ta son bulmaktadır. Bundan dolayı ödemelerinizi aksatmayınız. Aynı zamanda diğer bir MTV 2. taksit ödemesi ise 1 Temmuz itibari ile başlamaktadır. MTV ödemelerinizi aksatmayınız, bu tarihler arasında ödemelerinizi geciktirmeyiniz. Bu ödemelerin MTV 2. taksit son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirtilmiştir. Bu tarihleri takip ediniz. MTV ödemelerinizi internet üzerinden gerçekleştirebildiğiniz gibi ayrıca anlaşmalı bankalardan da ödeme işlemleriniz gerçekleştirebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme noktaları bu bankalar:

Türkiye Halk Bankası

Denizbank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Garanti Bankası

Şekerbank

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

Yapı ve Kredi Bankası

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Akbank

HSBC Bank

Alternatif Bank

Aktif Yatırım Bankası

Odea Bank

Gibi bankalar üzerinden ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ödeme işleminizi taksitli bir şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. MTV ödemesi için hangi banka kaç taksit yapıyor diye merak ediyor iseniz, taksit yapan bankalar şu şekildedir. İş bankası 3 taksit, Kuveyt Türk bankası 3 taksit, Ziraat bankası 3, Vakıfbank 2 taksit, Halkbank 3, Yapı kredi bankası 3, Akbank 2 taksit, Garanti bankası ise 3 taksit imkanları ile ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.