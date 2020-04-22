Nikotin bandı orucu bozar mı? Nikotin bandı kullanınca oruç bozulur mu?

Ramazan-ı Şerif' yaklaştığımız şu günlerde oruç tutacak ve teravih namazları kılarak, yaradana ibadet edecek olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlarımız oruç bozan durumları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda Nikotin bandı orucu bozar mı merak edenler arama motorlarında Nikotin bandı kullanınca oruç bozulur mu? sorusun yanıtlarına ilişkin araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Nikotin bandı orucu bozar mı sorusuyla ilgili tüm cevapları Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI? NİKOTİN BANDI KULLANINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan bilgi şöyle;

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367).