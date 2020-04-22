Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız biyografisi...

Yemin dizisinde Reyhan rolüyle tanıdığımız, güzel oyuncu Özge Yağız'a ilişkin detaylar merak edilerek Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Özge Yağız biyografisi ile Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikten tüm yanıtlara ulaşabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız'ın rol aldığı diziler ve filmler: