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, , ? Özge Yağız biyografisi...

Yemin dizisinin güzel oyuncusu Özge Yağız ile ilgili detaylar merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda arama motorlarından Özge Yağız biyografisi ile , , ? sorularının cevapları araştırılmaya devam ediliyor. Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 02:40 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 02:39 ABONE OL
Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız biyografisi...

Yemin dizisinde Reyhan rolüyle tanıdığımız, güzel oyuncu Özge Yağız'a ilişkin detaylar merak edilerek Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Özge Yağız biyografisi ile Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikten tüm yanıtlara ulaşabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız'ın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)
  • 2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)
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Özge yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız biyografisi...
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