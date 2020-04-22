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Ramazan’da pide satışı olacak mı? Ramazan ayında fırınlarda pide satışı için açıklaması geldi

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüs salgını ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde koronavirüse karşı pek çok tedbir alınmaya devam ederken Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız Ramazan’da pide satışı olacak mı? sorusunu arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Öte yandan için son dakika açıklaması yapılarak, merak edilen Ramazan’da pide satışı olacak mı sorusu da cevaplanmış oldu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:13 ABONE OL
Ramazan’da pide satışı olacak mı? Ramazan ayında fırınlarda pide satışı için son dakika açıklaması geldi

Coronavirüs pandemisinin ülkemizde de etkili olması sebebiyle devletimiz tarafından halk sağlığı için pek çok tedbir sıkı şekilde alınmaya devam ediyor. Diğer yandan Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte on bir ayın sultanının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesine ilişkin satış yapılıp yapılmayacağı merak edilerek arama motorlarında yoğun şekilde Ramazan'da pide satışı olacak mı ? sorusu vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ramazan'da fırınlarda pide satışı için gelen son dakika açıklaması ise merak edilen Ramazan'da pide satışı olacak mı sorusunu da yanıtlamış oldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

SON DAKİKA! RAMAZAN'DA PİDE SATIŞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine Ramazan ayında corona virüs (covid-19) e karşı alınacak tedbirler kapsamında genelge gönderildi. Genelgeye göre...

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Ramazan’da pide satışı olacak mı? Ramazan ayında fırınlarda pide satışı için son dakika açıklaması geldi
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