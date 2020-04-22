Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile ruj sürünce oruç bozulur mu?

Ramazan-ı Şerif bu yıl da geldi çattı. Vatandaşlar, Ramazan boyunca oruçlarını tutarak farz ibadetini yerine getirecek. Bu noktada, orucu bozan şeyler hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Orucu bozacak şeyler hakkında bilgi arayan yurttaşlar, olası riskli durumları öğrenerek bunları yapmamaya özen gösterecek. Bunların başında, 'ruj sürmek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Peki, Diyanet bilgileri ile ruj sürünce oruç bozulur mu? Merak edilenler haberimizde!

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Herhangi bir besin değeri taşımadığı, ağızdan alınmadığı ve mideye ulaşacak bir yolu olmadığı için makyaj yapmak orucu bozmaz.

RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Makyaj yapma sınıfına dahil olsa da, ruj sürmek çok belirli bir noktada bu durumdan ayrılmaktadır. Rujun, doğrudan dudaklara sürülmesinden dolayı, yalanarak veya bulaşarak ağzın içine kaçması durumunda, oruç bozulmuş kabul edilir. Buradaki etkin nokta, ağız yoluna rujun tadının veya parçasının ulaşması olup, bu durumlar yaşanmadıkça oruç bozulmaz. Ancak yine de, durumun oldukça risk taşıyan bir bölgede olmasi nedeniyle, ruj sürmek hoş karşılanmaz.

Duş almak orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile oruçluyken banyo yapılır mı?