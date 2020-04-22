Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor: 22 Nisan Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 22 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen 22 Nisan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 22 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden birazdan yapılacak ve sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı dördüncü kez 3.535.695,07 TL devretmişti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 22 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 22 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekilişinin 1316. hafta çekilişi birazdan yapılacak ve sonuçları açıklanacak. Kazanan numaraları öğrenmek için haberimizi takipte kalın.

(Güncel veriler geldiğinde aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.)

22 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.