Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 22 Nisan

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto bugün yine saatler 21.15'i gösterdiğinde açıklanacak. Özellikle Cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye üçüncü kez devretmişti. Bu akşam Sayısal Loto'nun 1314. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinden bu haftaya devreden tutar ise 2.342.817,18 TL olarak açıklandı. Peki, Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? Haberimizin içerisinden Sayısal loto kazandıran numaraları açıklandıktan hemen sonra öğrenebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 22 NİSAN

Sayısal Loto sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini haberimizin içerisinden yapabileceksiniz…