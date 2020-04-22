Serum orucu bozar mı? Serum taktırınca oruç bozulur mu?

"On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif' bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel ayda oruç tutulacak, teravih namazları kılınacak. Diğer yandan oruç tutacak vatandaşlarımız orucu bozan durumları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda Serum orucu bozar mı merak edilerek arama motorlarında yoğun şekilde serum taktırınca oruç bozulur mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Serum orucu bozar mı merak eden değerli okurlarımız, içeriğimizde yer alan diyanet kaynaklı en doğru bilgilere ulaşabilirler. İşte tüm detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde konuya ilişkin yer alan bilgiler şöyle;
İğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek...
İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir ve orucu bozar.