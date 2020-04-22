Kapkaç olayı geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Mesih Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Kırgızistan uyruklu turist Shirin Anarkul (28), Fatih Kumkapı'da yakın bir kadın arkadaşının yanına geldi. İkili burada birlikte alışveriş yaptı. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nin üzerinde bir kapkaççı, Anarkul'un cep telefonunu alarak kaçtı. Vatandaşlar kapkaççının peşinden koştu fakat hızla kaçan şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirmeyi başardı. Soruşturma başlatan İstanbul Polisi güvenlik kamera görüntülerinden kaçan şüphelinin eşkalini belirledi.

Siyah maskeli çeteye adım adım operasyon! | Video

DAKİKALARCA TAKİP ETMİŞLER

Kapkaççıların iki kişi oldukları, yüzlerinde siyah maskeler olduğu ve üzerlerinde siyah kapüşonlu elbiseler bulunduğu belirlendi. Koronavirüs salgınını fırsat bilerek kimlikleri tespit edilmemesi için yüzlerine siyah koruyucu sağlık maskeleri takan ve çok sayıda kapkaç ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin organize bir kapkaç çetesinin üyesi oldukları iddia edildi. 24 farklı güvenlik kamera görüntüsü incelendi ve iki şüphelinin de kapkaç olayından önce mağduru dakikalar boyunca takip ettikleri tespit edildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden son olarak Aksaray Tramvay Durağı istikametine doğru yürüdükleri belirlenen şüphelilerden Fatih T. (38), Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccariye Caddesi üzerinde yakalandı. Şüpheli Fatih T. olayı kabul etti fakat kaçarken cep telefonunu attığını söyledi. Polisler, İlhan I. ve çete üyesi olduğu iddia edilen Ahmet B. isimli diğer şüphelileri arıyor.