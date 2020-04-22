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22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın ŞOK aktüel indirimler kataloğu listesinde hangi ürünler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun sitesinde yayınlanan indirimli ürünleri ve haftanın fırsatlarını kaçırmamak için vatandaşlar katalogda yer alan ürünleri merak ediyor. Her hafta Çarşamba en yeni ürünleriyle cazip indirim fırsatı sunan katalog her yaştan kişiye ve bütçeye uygun olarak satışa çıkıyor. Haftanın öne çıkan indirimli ürünleri şüphesiz gıda ve mutfak ihtiyaçları oluyor. Ramazan ayına kısa süre kalmasıyla beraber stoklarda sayılı ürünlerin indirim günlerini kaçırmayın. 22 Nisan kataloğunda bu hafta Mintax Hepsi 1 Arada Tablet 100'lü 29,95 TL, Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 12,95 TL, Doğadan Filiz Çay 1 Kg 28,95 TL (200 gram Küp Şeker Hediyeli), SuperFresh Milföy Hamuru 1 Kg 7,95 TL yer alıyor. Yarın başlayacak olan indirimli ürünlerin listesi haberimizde yer alıyor. İşte kataloğu tam listesi

Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:15 ABONE OL
ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın ŞOK aktüel indirimler kataloğu listesinde hangi ürünler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın en yeni ürünleri stoklarda sayılı olarak müşterilerini bekliyor. Ramazan ayına kısa süre kalmasıyla birlikte gıda ve temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar kataloğun ilk sayfasında yer aldı. Kataloğu henüz incelememiş olan vatandaşlar '' 22 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK kataloğunda bu hafta teknolojik ve gıda ürünlerinde dev fırsat indirimleri yer alıyor. Mağaza 22 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar sürecek olan indirimli ürünler listesini raflara yerleştirdi. Her Çarşamba yeni ürünlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. İşte ŞOK 22 Nisan aktüel ürünler kataloğu tam listesi sizlerle…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 NİSAN ÇARŞAMBA

Haftanın ŞOK indirimli ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Çarşamba günlerinin efsane indirimlerini kaçırmak istemeyenler gıda ve teknoloji ürünlerini merak ediyor. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

Katalog için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın ŞOK aktüel indirimler kataloğu listesinde hangi ürünler var?
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