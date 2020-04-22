Son dakika: Babası tarafından dövülerek öldürülen Ceylan Aslan, toprağa verildi

Gaziantep'te, babası Müslüm Aslan (33) tarafından 2 kardeşinin gözü önünde hortumla dövülerek öldürülen Ceylan Aslan (9) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının cenazesinde yakınları tarafından teselli edilen anne Rukiye Aslan, "Cani baban utansın" diyerek gözyaşı döktü.

DAHA ÖNCE DE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAMIŞ

Olay, geçen hafta cuma günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Müslüm Aslan, geçen yıl 31 Mayıs günü tartıştığı 3 çocuğunun annesi olan eşi Rukiye Aslan'ın boğazına bıçak sapladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Müslüm Aslan ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Geçen yıl 4 Kasım günü tahliye olan Müslüm Aslan, yaklaşık 2 ay önce Ocaklar Mahallesi'ndeki babaevine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak kendi evine götürdü.

İddiaya göre, kendi evinde çocuklarına sık sık şiddet uygulayan Müslüm Aslan, son olarak geçen cuma günü büyük kızı Ceylan'ı hortumla dövdü ve hareketsiz kalınca da 155'i arayarak durumu anlatıp, diğer çocukları Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) alarak kendisinden boşanmak için dava açan Rukiye Aslan'ın evine bıraktı. Müslüm Aslan'ın ihbarının ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ELBİSESİYLE AĞIT YAKTI

Hastanede 4 gün yaşam mücadelesi veren Ceylan ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumda yapılan otopsinin ardından küçük Ceylan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Son kez annesinin evinin önüne helallik almak için getirilen Ceylan'ın cenazesini gören annesi ve yakınları gözyaşına boğuldu. Kızının tabutunun bulunduğu cenaze aracının önüne elinde Ceylan'ın elbisesi ile gelerek ağıt yakın anne Rukiye Aslan yakınları tarafından teselli edildi.

"ALLAH'A EMANET OL ANNEM. CANİ BABAN UTANSIN"

Helallik alınmasının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na getirilen Ceylan Aslan için düzenlenen cenaze törenine de koronavirüs nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cenaze töreni sonrası Ceylan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran anne Rukiye Aslan, "Allah'a emanet ol annem. Kızım sen utanma cani baban utansın. Küçük annem Yusuf'umun, Bünyamin'imin annesi. Yolun açık olsun" diyerek ağladı.

CEYLAN'A CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR İDDİASI

Müslüm Aslan'ın 5 Mart günü emniyete giderek öldürdüğü kızının Ceylan'ın cinsel istismara maruz kaldığını öne sürüp, şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aslan'ın o gün emniyette verdiği ifadede, "Ben 31 Mayıs 2019 tarihinde eşimi bıçakladığım için cezaevine girdim. 04 Kasım günü de tahliye oldum. 3 Mart günü kızım Ceylan bana başının döndüğünü söyledi. Neden olduğunu sorunca da bana, annesini, amcası N.A. ve M.K. ile birlikte çıplak gördüğü için amcasının kafasını duvara çarptığını söyledi. Bunun üzerine ağabeyi N.A'ya kızını neden darp ettiğini sorduğunda, diğer çocuklarla tartışıyordu, o nedenle vurdum dedi. Ben de olayı büyütmeden kızımı alıp evimize gittim. Konuştuğumda kızım bana, "Baba sen cezaevindeyken amcam ve yanında bulunan M.K. ve A.Ö., bana cinsel istismarda bulundu. O süreçten bugüne kadar da kızımı tehdit ettikleri için söyleyememiş. İsmi geçen kişilerden de şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

MÜSLÜM BENİM 15 YILLIK ARKADAŞIM OLUR

Ceylan Aslan'ın da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde benzer ifade vermesinin ardından iddia edilen kişiler ile anne gözaltına alındı. İfadesine başvurulan M.K., Müslüm'ün 15 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben iddia edilen N.A. ve A.Ö.'yü tanımıyorum. Bu nedenle de iddia edilen tarih olan 3 Mart 2020 günü N.A.'nın evine de gitmedim. Ayrıca annesiyle de ilişkiye girmedim. Müslüm cezaevindeyken de ne eşini, ne de çocuklarını görmedim. Ayrıca kendileri benim evimde de hiç kalmadılar. Ceylan'ın birinin yönlendirmesiyle bu ifadeyi verdiğini düşünüyorum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bana bu iftirada bulunan Müslüm Aslan'dan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Amca N.A ise, "Müslüm Aslan benim öz kardeşim olur. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için zaman zaman çocukları, yani yeğenlerim bizde kalıyor. Ben iddia edilen o iki ismi de tanımıyorum. Evime de gelmediler. İddia edilen tarihte ağabeyim bize geldi. Kapıda eşimle tartışıyordu. Dışarı çıktığımda ne olduğunu sordum. O da bana çocuklarıma bakın, ben bakamıyorum dedi. Ben de kendisine çocukların geç saatte dışarı çıktığını başlarına bir şey gelebileceğini o nedenle bakamayacağımı söyledim. Bunun üzerine benimle tartıştı. Bu nedenle iftira atmış olabilir. Ceylan'a da baskıyla bunları ifade ettirmiş olabilir. Bana iftirada bulunan kardeşim Müslüm Aslan'dan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Anne Rukiye Aslan ise, "Kızım Ceylan'ın da ifadesinde belirttiği gibi ben kimseyle ilişkiye girmedim. Kızımın cinsel istismara uğradığına inanmıyorum. Eşim Müslüm'ün kızımı yönlendirdiğine eminim. Eşimin uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojisinin bozuk olduğundan şüpheleniyorum. Kızım Ceylan yaklaşık 2 ay önce bana babasının cinsel içerikli resimler gösterip, video izlettirerek bu senin annen demiş, kızım da izlemek istemeyince de zorla izlettirmiş. Boşanma aşamasında olduğum eşim bize nafaka vermemek için ve çocukların velayetini almak için kızımı yönlendirdiğinden eminim. Bu nedenle bana iftira atan eşimden şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.

Müslüm Aslan'ın 8 Ocak 2020 günü de eşinin teyzesinin oğlu M.A'yı, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tehdit edip darp ettiği, ayrıca 6 Mart 2020 günü de evinden hırsızlık yapıldığını iddia edip, eşiyle birlikte olup, kızına istismarda bulunduğunu öne sürdüğü M.K.'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.