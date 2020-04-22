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haberi: Datça'da korkutan ! Depremin şiddeti açıklandı (Son depremler listesi)

Az önce gelen bilgisine göre 'nın Datça ilçesinde 4.3 şiddetinde bir oldu! Deprem Muğla'nın merkezinde, Milas, Bodrum gibi ilçelerinde de hissedildi. tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre depremin saati 09:05 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Muğla Datça'da korkutan deprem! Depremin şiddeti açıklandı Son depremler listesi

Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken en çok hissedilen noktanın Muğla'nın turistik sahil ilçesi Datça olduğu ifade edildi. AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu depremin ardından son depremler araştırması da oldukça arttı. Bölgeden gelen bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı ifade ediliyor.

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Son dakika haberi: Muğla Datça'da korkutan deprem! Depremin şiddeti açıklandı (Son depremler listesi)
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