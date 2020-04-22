Son dakika haberi: Muğla Datça'da korkutan deprem! Depremin şiddeti açıklandı (Son depremler listesi)

Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken en çok hissedilen noktanın Muğla'nın turistik sahil ilçesi Datça olduğu ifade edildi. AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu depremin ardından son depremler araştırması da oldukça arttı. Bölgeden gelen bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı ifade ediliyor.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!