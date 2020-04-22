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: En son nerede deprem oldu? ve verilerine göre 22 Nisan Çarşamba son depremler listesi!

Ülkemizde peş peşe yaşanan depremlerden ötürü merak ediliyor. Pek çok vatandaş 'nin yayımladığı son depremler listesini sabah saatlerinden itibaren inceliyor. Bir süredir depremlerin yaşanması, ufak sarsıntıların olması vatandaşların en son nerede deprem oldu sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve güncel olarak deprem listesini her gün yayınlıyor. Son olarak Datça'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre; depremin saati 09:05 olarak açıklandı. Buna göre; en son deprem nerede oldu? 22 Nisan Çarşamba son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:06 ABONE OL
SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Nisan Çarşamba son depremler listesi!

vatandaşların güncel olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Her gün ve son depremler listesini resmi sitesi üzerinden paylaşırken son olarak merkez üssünün Ege Denizi olduğu 'nın Datça ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelen bilgiye göre; herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken haberimizin içerisinden 22 Nisan Çarşamba son depremler listesine ulaşabilirsiniz. Buna göre; en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ 22 NİSAN ÇARŞAMBA

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak son depremler listesi ve en son nerede deprem olduğu araştırılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden güncel son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede deprem olduğunu detayları ile öğrenebilirsiniz.

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SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Nisan Çarşamba son depremler listesi!
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