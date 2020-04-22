SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Nisan Çarşamba son depremler listesi!

Son depremler listesi vatandaşların güncel olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini resmi sitesi üzerinden paylaşırken son olarak merkez üssünün Ege Denizi olduğu Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelen bilgiye göre; herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken haberimizin içerisinden 22 Nisan Çarşamba son depremler listesine ulaşabilirsiniz. Buna göre; en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ 22 NİSAN ÇARŞAMBA

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak son depremler listesi ve en son nerede deprem olduğu araştırılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden güncel son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede deprem olduğunu detayları ile öğrenebilirsiniz.

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