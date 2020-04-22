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Tasarımcı anne evde renkli maskeler dikti

Türkiye'de tüm dünya ile aynı anda koronavirüse karşı mücadele sürerken, vatandaşlar da kendi bireysel önlemleri için çeşitli farklı çözüm yolları hayata geçiriyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan tasarımcı , olarak da bilinen scuba kumaş üzerine işlediği desenlerle oluşturduğu rengarenk maskelerle dikkat çekiyor.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK Yaşam
Giriş Tarihi: 22.4.2020 16:30 ABONE OL
Tasarımcı anne evde renkli maskeler dikti

Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışamayan iki çocuk annesi Mine Ömerçepoğlu, diktiği maskeleri süsleyerek hem şık hem de eğlenceli tasarımlar elde etti. Ömerçepoğlu, "Kendim ve aile yakınlarım için yaptım. Çok güzel, olumlu tepkiler aldım. Herkes çok beğendi. Maskelerde çiçekli desenleri, meyve ve hayvanlardan oluşan çeşitli figürleri görenler çok büyük ilgi gösteriyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nun bazı üyeleri de geçtiğimiz haftalarda maske sıkıntısı yaşanması durumunda evde kumaş veya tülbent kullanarak pratik maskeler yapılabileceği bilgisini paylaşmıştı.

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Tasarımcı anne evde renkli maskeler dikti
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