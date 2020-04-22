Tasarımcı anne evde renkli maskeler dikti

Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışamayan iki çocuk annesi Mine Ömerçepoğlu, diktiği maskeleri süsleyerek hem şık hem de eğlenceli tasarımlar elde etti. Ömerçepoğlu, "Kendim ve aile yakınlarım için yaptım. Çok güzel, olumlu tepkiler aldım. Herkes çok beğendi. Maskelerde çiçekli desenleri, meyve ve hayvanlardan oluşan çeşitli figürleri görenler çok büyük ilgi gösteriyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nun bazı üyeleri de geçtiğimiz haftalarda maske sıkıntısı yaşanması durumunda evde kumaş veya tülbent kullanarak pratik maskeler yapılabileceği bilgisini paylaşmıştı.