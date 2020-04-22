Tırnak yemek orucu bozar mı? Tırnak yiyince oruç bozulur mu?

"On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oruç tutup teravih namazları kılmaya hazırlanan vatandaşlarımız orucun hangi durumlarda bozulacağına ilişkin detayları merak ediyor. Bu bağlamda tırnak yiyince oruç bozulur mu, merak eden vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde tırnak yemek orucu bozar mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Tırnak yemek orucu bozar mı sorusuna ilişkin detayları merak eden vatandaşlarımız bu başlık altındaki bilgileri inceleyerek detayları öğrenebilirler. İşte ayrıntılar…
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 'tırnak yemek orucu bozar mı' sorusuna verdiği cevap şöyle;
Tırnakları yemenden dolayı orucun bozulmaz. Et yemediğine göre ciddi bir şey ağzına girmiyor. Ama sen kendi kendine de ki; ''ben tırnaklarımı yiyince orucum bozuluyor.'' Eğer bu sende bir refleks oluşturur da orucu devam ettirmek için tırnak yemeyi alıkoyuyorsa bu iyi bir şeydir. Eğer unutarak yaparsan zaten sorunlu değilsin. Bu nedenle yememek daha doğrudur ama orucunu bozmaz.