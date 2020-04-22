Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı!

Alt dudağında 3-4 ay önce uçuk benzeri bir yara çıkan 62 yaşındaki Sedat Nal, yarasının geçmemesi üzerine uçuk kremleri kullanmaya başladı. Bu süre zarfında ağız tadıyla yemek yiyemedi, su içemedi ve konuşmada bile güçlük çekti. Şikâyetleri bir türlü iyileşmeyen hasta Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Arslan'a başvurdu.

Uzm. Dr. Arslan'ın yaptığı tetkikler sonucunda Sedat Nal'ın dudağında 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemlendi. Yapılan biyopsi sonucunda hastanın dudak kanseri olduğu saptandı.





"ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ"

Hastalarında dudak kanseri oluşmasının nedeninin daha çok sigaradan kaynaklandığını dile getiren Opr. Dr. Ahmet Arslan, tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Hastamız dudağındaki çatlayan yara nedeniyle birkaç kere tedavi görmüş. Ancak kullandığı kremlere ve ilaçlara rağmen şikâyetleri geçmemiş ve Kulak Burun Boğaz polikliniğine yönlendirilmiş. Hastanın muayenesinde alt dudağında yaklaşık 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemledik. Şüpheli lezyondan biyopsi alarak patolojiye gönderdik.

Biyopsi sonucunda hastamızda 'dudak cildi kanseri' olduğunu saptadık. Hastayı boyun lenf metastazı açısından da tetkik ettik. Belirli bir lenf nodül metastazı gözlemlemedik. Erken evre kanseri olan hastamızı hemen ameliyata alarak kanserli bölgeyi tamamen temizledik. Ameliyatın ardından kendisini yakın takibe aldık. Mevcut durumunda kemoterapi ve radyoterapi ihtiyacına gerek kalmadan kendisini şifa ile taburcu ettik."

CHP’li eski vekilden canlı yayında şoke eden skandal hareket | Video

SİGARA VE ALKOL KULLANANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Dudak kanserlerinin sigara ve alkol kullananlarda daha sık görüldüğünü de sözlerine ekleyen Opr. Dr. Ahmet Arslan, "Bu kanser, sıklıkla alt dudakta ortaya çıkan küçük lezyon şeklinde kendini belli eder. Bu tür lezyonların doğru ve zamanında teşhis edilmeleri oluşabilecek hayati risk faktörlerinin önüne geçmek ve yaşam kalitesini etkimemesi açısından önemlidir" diye konuştu.



"SİGARAYI BIRAKTIM"

Uzun yıllardır sigara içtiğini dile getiren 62 yaşındaki Sedat Nal dudağındaki uçuk sandığı yaranın kanser çıktığını öğrendiğinde ilk önce sigara tiryakiliğinden şüphelendiğini söyleyerek yaşadığı pişmanlığı şöyle anlattı: "Uzun süredir sigara kullanıyordum. Ancak başıma böyle bir olayın geleceğini hiç düşünmemiştim. İnsan başına gelmeyince bazı şeyleri anlamıyormuş. Bir daha ağzıma sürmem, içilen yerde de durmam. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorum kemoterapiye gerek kalmadığı söyledi ve beni yakın takibe aldı. Beni bu hastalıktan kurtardığı için doktorum Ahmet Arslan'a çok teşekkür ediyorum."