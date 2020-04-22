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Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle Dr. hayatını kaybetti Bu gelişme sonrasında arama motorlarında yoğun şekilde , , aslen nereli, ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya başlandı. Dr. Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne doktoru öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.4.2020 19:57 ABONE OL
Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında? Dr. Yavuz Kalaycı nereli, ne doktoru?

Çin'de ortaya çıkması sonrası tüm dünyaya hızlı bir yayılım gerçekleştiren koronavirüs pandemisi ülkemizde de etkili oluyor. Son olarak Dr. Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti bu haber sonrası Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne doktoru? Soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. . Dr. Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne doktoru sorularıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler bu başlık altında tüm detaylara ulaşabilir. İşte tüm detaylar…

YAVUZ KALAYCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, NE DOKTORU?

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında? Dr. Yavuz Kalaycı nereli, ne doktoru?
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