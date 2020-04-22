Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında? Dr. Yavuz Kalaycı nereli, ne doktoru?

Çin'de ortaya çıkması sonrası tüm dünyaya hızlı bir yayılım gerçekleştiren koronavirüs pandemisi ülkemizde de etkili oluyor. Son olarak Dr. Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti bu haber sonrası Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne doktoru? Soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. . Dr. Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne doktoru sorularıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler bu başlık altında tüm detaylara ulaşabilir. İşte tüm detaylar…

YAVUZ KALAYCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, NE DOKTORU?

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.