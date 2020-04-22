YÖK duyurdu: Üniversite hastanelerinde 7 bin 11 korona virüsü hastası şifaya kavuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin hem üniversitelerin hem de hastanelerin aldığı sorumluluklara dikkat çekti. Üniversitelerin yoğun bakım, servis ve ameliyathanelerinde ihtiyaç halinde koronavirüs hastaları için tıbbi malzeme üretimi hızlandırıldı. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "Salgının başlangıcından bugüne kadar 44 üniversite hastanesinde; PCR testleri yapılarak koronavirüs şüphesiyle 37 bin 296 hasta muayene edilmiş, bunlardan 7 bin 238'i serviste 1783'ü de yoğun bakımda yatırılarak tedavi edilmiştir. Bu hastalarımızdan 7 bin 11'i şifaya kavuşmuştur" denildi. İşte YÖK koronavirüs küresel salgınına ilişkin yapılan açıklamalar…

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA ÇOK ÖNEMLİ VE ÖZELLİKLİ TEDAVİLERE İMZA ATILDI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs küresel salgınıyla mücadelede kapsamında üniversitelerin araştırma merkezleri ile hastanelerinde önemli görevler üstlenildiği bildirildi. Üniversitelere bağlı olan tıp fakültesi hastanelerinin, bir yandan tıp ve sağlık eğitimini dijital teknolojileri kullanarak uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürdüğü diğer yandan sağlık hizmet sunumunda da çok önemli ve özellikli tedavilere imza attığı belirtildi. Salgının başlangıcından bugüne kadar 44 üniversite hastanesinde, PCR testleri yapılarak, koronavirüs şüphesiyle 37 bin 296 hastanın muayene edildiği kaydedilerek, "Bunlardan 7 bin 238'i serviste 1783'ü de yoğun bakımda yatırılarak tedavi edilmiştir. Bu hastalarımızdan 7 bin 11'i şifaya kavuşmuştur. Ayrıca bütün üniversite hastanelerinde plazmaferez tedavi kapasitesi mevcut olup bazılarında plazmaferez tedavileri yapılmaya başlanmıştır. Salgınla mücadelede 13 bin 126 öğretim elemanı doktor, 11 bin 461 hemşire, 3 bin 473 teknisyen/tekniker ve 5 bin 852 hasta bakıcı olmak üzere 33 bin 912 sağlık çalışanı fedakârca görev yapmaya devam etmektedir" denildi.

1 MİLYON MASKE ÜRETİLDİ

Üniversitelerin yoğun bakım, servis ve ameliyathanelerinde ihtiyaç halinde koronavirüs hastaları için kullanılmak üzere yaklaşık 5 bin solunum cihazının mevcut olduğu belirtilen açıklamada, "Üniversite hastaneleri bulunan üniversitelerimizde salgın süreci ile birlikte tıbbi malzeme üretimi de hızlandı. 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren 1 milyon 41 bin 800 maske, 34 bin 365 siperlikli maske, 25 bin 200 koruyucu önlük, 10 bin 35 litre sıvı el dezenfektanı, 2 bin 200 litre ortam dezenfektanı üretimi yapıldı. Koruyucu entübasyon kabini, koruyucu tozluk, numune alma kabini, koruyucu transport sedyesi, fiberoptik video laringoskop gibi çeşitli tıbbi malzemenin üretimi de devam ediyor" denildi.

'14 BİN 500 YENİ PERSONEL GÜÇ KATACAK'

Salgın sürecinde üniversite hastanelerinde, koronavirüs hastalarının yanı sıra acil hastalar ile onkolojik tedavi gören kanser hastaları ve kronik hastalığı olanların tedavilerinin de gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca koronavirüs hastalığının tedavisinde kullanılacak ilaç ve bağışıklık için aşı geliştirme çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Üniversite hastanelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplam 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildiği hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca 5 bin 865 adet çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam 14 bin 500 adet personel, salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır" denildi.