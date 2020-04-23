23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, kapalı mı?

Yeni tip corona virüsü salgına karşı 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı genelgesinin yayınlanması ile beraber birçok vatandaş genelge kapsamında açık olan kurumları merak ederken "Bugün kargolar çalışıyor mu?" sorusu internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı süresinin 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan 24.00 saatler arasında süreceği bildirilirken hafta sonu kargo ve taşımacılık işi olan vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Buna göre; 23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat kargo açık mı? İşte detaylar…

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 İl ile Zonguldak il sınırlarında 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan 24.00 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Genelgede bazı kurum ve kişileri yasak dışında tutulduğu yani muaf olduğu belirtilmişti. Buna göre; Bugün kargolar çalışıyor mu?

İşte detaylar…