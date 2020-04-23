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23 Nisan bugün ? Sokağa çıkma yasağında , kapalı mı?

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağında belli kurum ve kuruluşlar kapalı kalacak. İçişleri Bakanlığınca dün geceden itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayınlanan bu genelge ile beraber binlerce vatandaş '' Bugün ? ?'' sorularını internet üzerinden araştırmaya başladı. Uzun süredir kargosunu bekleyenler veya paketlerini göndermek isteyenler kargo şubelerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Tam bu noktada 23 Nisan bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat kargo açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 09:45 ABONE OL
23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, kapalı mı?

Yeni tip corona virüsü salgına karşı 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı genelgesinin yayınlanması ile beraber birçok vatandaş genelge kapsamında açık olan kurumları merak ederken "Bugün ?" sorusu internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı süresinin 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan 24.00 saatler arasında süreceği bildirilirken hafta sonu kargo ve taşımacılık işi olan vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Buna göre; 23 Nisan ? Sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat kargo açık mı? İşte detaylar…

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 İl ile Zonguldak il sınırlarında 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan 24.00 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Genelgede bazı kurum ve kişileri yasak dışında tutulduğu yani muaf olduğu belirtilmişti. Buna göre; Bugün kargolar çalışıyor mu?

İşte detaylar…

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23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, kapalı mı?
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